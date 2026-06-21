Premiere in Montabaur
Bei Lesung mit Sonja Roos in neuen Roman eingetaucht
Im Innolab in Montabaur wurde am Freitagabend „Das Geheimnis der Frauen“ gelüftet. Zumindest aus der Sicht der enorm produktiven
Im Innolab in Montabaur wurde am Freitagabend „Das Geheimnis der Frauen“ gelüftet. Zumindest aus der Sicht der enorm produktiven Autorin von Sonja Roos aus Altenkirchen. Sie hat Anfang Juni ihr gleichnamiges Buch veröffentlicht und daraus bei einer Lesung eine Kostprobe gegeben.
Hans-Peter Metternich

Ein Dorf im Westerwald, ein britischer Pilot und mutige Frauen in dramatischen Zeiten: Das sind die Zutaten des neuen Romans „Das Geheimnis der Frauen“ aus der Feder von Sonja Roos, der jetzt in Montabaur erstmals öffentlich vorgestellt wurde.

Lesezeit 3 Minuten
Im Innolab in Montabaur wurde am Freitagabend „Das Geheimnis der Frauen“ gelüftet – aus der Sicht von Sonja Roos. Die enorm produktive Autorin aus Altenkirchen hat Anfang Juni ihr gleichnamiges Buch veröffentlicht und daraus bei einer Lesung in dem Seminar- und Veranstaltungsraum am Vorderen Rebstock eine Kostprobe gegeben.

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