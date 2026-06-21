Ein Dorf im Westerwald, ein britischer Pilot und mutige Frauen in dramatischen Zeiten: Das sind die Zutaten des neuen Romans „Das Geheimnis der Frauen“ aus der Feder von Sonja Roos, der jetzt in Montabaur erstmals öffentlich vorgestellt wurde.
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Im Innolab in Montabaur wurde am Freitagabend „Das Geheimnis der Frauen“ gelüftet – aus der Sicht von Sonja Roos. Die enorm produktive Autorin aus Altenkirchen hat Anfang Juni ihr gleichnamiges Buch veröffentlicht und daraus bei einer Lesung in dem Seminar- und Veranstaltungsraum am Vorderen Rebstock eine Kostprobe gegeben.