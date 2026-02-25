Wer sich am Wochenende Kuchen bei Krahs in Hachenburg holen möchte, sollte früh sein, denn die Nachfrage nach den dort angebotenen Waren ist groß – was einerseits am Geschmack der Produkte, zum anderen an der persönlichen Note des Ladens liegt.
Wenn Kunden der Kaffeestube Krah in Hachenburg die dort angebotenen Waren „wie selbst gebacken“ beschreiben, bringen sie damit ihr Lob für natürliche und bodenständige Leckereien zum Ausdruck. Vor mehr als 30 Jahren hat Theresia Krah mithilfe ihrer Familie ihr Hobby zum Beruf gemacht, und bis heute erfüllt es sie mit Freude, dass ihre Kuchen und Torten so beliebt sind.