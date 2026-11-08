Musik durchzieht die Gassen Bei Kneipenfestival wurde ganz Montabaur zur Bühne Marvin Conradi 08.11.2026, 10:00 Uhr

i Der Singer-Songwriter Tobias Goldschmidt trat während des Kneipenfestivals im Scala auf. Marvin Conradi

Montabaur verwandelte sich in eine große Bühne: Beim Festival „Eine Stadt – Eine Nacht" füllten Liveacts verschiedene Kneipen, Gassen und Plätze. Besucher sangen, tanzten und wechselten von Auftritt zu Auftritt.

Die Kreisstadt Montabaur stand am Samstagabend ganz im Zeichen der Musik. Unter dem Motto „Eine Stadt – Eine Nacht“ lockte das Kneipenfestival viele Musikfans in die Altstadt. An mehr als zwölf Veranstaltungsorten sorgten mehr als 14 Liveacts für ein abwechslungsreiches Programm und machten Montabaur zum Treffpunkt für Jung und Alt.







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