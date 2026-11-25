Höhr-Grenzhausen erkunden Bei „Keramik im Advent“ öffnen sich Schatzkammern Camilla Härtewig 25.11.2026, 20:00 Uhr

i Die Kunstschaffenden freuen sich auf viele Besucher bei "Keramik im Advent“ in Höhr-Grenzhausen. Große, leuchtende Sterne weisen den Weg zu den Werkstätten und Ateliers. Helge Articus

Höhr-Grenzhausen verwandelt sich in eine vorweihnachtliche Schatzkammer. Bei „Keramik im Advent“ öffnen Werkstätten und Ateliers ihre Türen. Besucher erwartet eine Vielfalt handgefertigter Unikate und Geschenkideen. Der Auftakt ist am Wochenende.

Höhr-Grenzhausen wird ab dem Wochenende zur vorweihnachtlichen Schatzkammer: Bei „Keramik im Advent“ öffnen Werkstätten und Ateliers ihre Türen. Den Weg dorthin weisen seit Neuesten große, leuchtende Sterne, verteilt über die ganze Stadt. „Sie wurden aus alten und neuen Arbeitsböcken liebevoll zusammengeschraubt“, erläutert Nicole Thoss.







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