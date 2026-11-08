Joe Bausch begeisterte in der alten Kirche von Wallmerod: Der Schauspieler, Autor und Gefängnisarzt servierte True Crime mit überraschendem Humor. Es war ein Abend voller Anekdoten, Fakten und Nahbarkeit – zum Lachen und Nachdenken.
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Mit einer grandiosen Veranstaltung wurde in Wallmerod der Abschluss des Jubiläumsjahres gefeiert. Dafür hatte die Gemeinde den bekannten Schauspieler, Autor und Gefängnisarzt Joe Bausch zu einer Lesung mit dem Titel „True Crime Storys“ eingeladen. Doch die rund 300 Zuschauer in der ehemaligen katholischen Kirche erwartete keine gewöhnliche Lesung.