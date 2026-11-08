Lesung in Wallmerod
Bei Joe Bausch wird das Verbrechen zur Unterhaltung
Der Autor Joe Bausch begeisterte das Publikum in der ehemaligen katholischen Kirche in Wallmerod mit Erzählungen aus seinem Lebe
Der Autor Joe Bausch begeisterte das Publikum in der ehemaligen katholischen Kirche in Wallmerod mit Erzählungen aus seinem Leben und seinen Erfahrungen als Gefängnisarzt.
Mariam Nasiripour

Joe Bausch begeisterte in der alten Kirche von Wallmerod: Der Schauspieler, Autor und Gefängnisarzt servierte True Crime mit überraschendem Humor. Es war ein Abend voller Anekdoten, Fakten und Nahbarkeit – zum Lachen und Nachdenken.

Lesezeit 2 Minuten
Mit einer grandiosen Veranstaltung wurde in Wallmerod der Abschluss des Jubiläumsjahres gefeiert. Dafür hatte die Gemeinde den bekannten Schauspieler, Autor und Gefängnisarzt Joe Bausch zu einer Lesung mit dem Titel „True Crime Storys“ eingeladen. Doch die rund 300 Zuschauer in der ehemaligen katholischen Kirche erwartete keine gewöhnliche Lesung.
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