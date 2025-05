Manche Menschen sprechen schon von ihrem „Stammtisch“ in einem Gasthaus oder einer Kneipe, wenn sie zum dritten oder vierten Mal am selben Tisch sitzen. Die Mitglieder des Stammtischs „Gut Schluck“ aus Untershausen können über solche Zahlen allerdings nur müde lächeln: Die Männer treffen sich inzwischen seit 50 Jahren an jedem Freitagabend in ihrer Kneipe. Mehr als 2500 Stammtisch-Treffen sind so im Laufe der Jahre zusammengekommen, und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Im Jahr 1975 fand sich die Gruppe erstmals im Gasthaus „Westerwälder Hof“ in Stahlhofen zu einem Stammtisch zusammen. Zwölf Gründungsmitglieder zählte man damals, von denen drei bis heute dabei sind: Neben Rainer Schmitt, Anusch Schnee und Norbert Veltens, die zu den „Gut Schluck“-Männern der ersten Stunde gehörten, ist auch Dieter Labonte seit 1986 festes Mitglied der heute vierköpfigen Gruppe.

Ausflug am Vatertagswochenende ist niemals ausgefallen

Der Stammtisch hat seine ehemalige Stammkneipe inzwischen längst überdauert: Als das Gasthaus in Stahlhofen im Jahr 2012 geschlossen wurde, fanden die Männer „Im Höfje“ in Untershausen ihre neue Bleibe. Bei den Wirtsleuten Martina und Peter Becher gehört die Runde inzwischen fast schon zum Inventar. Der wöchentliche Kneipenbesuch fiel lediglich während der Corona-Pandemie einige Male aus, doch der Stammtisch blieb dank privater Treffen auch in dieser Zeit erhalten.

Ebenfalls seit 1975 fester Bestandteil des Terminkalenders ist der Jahresausflug am Vatertagswochenende. Für die Fahrten mit Übernachtungen wird das ganze Jahr über gespart. Wer das wöchentliche Stammtisch-Treffen verpasst, muss außerdem eine Geldstrafe zahlen, damit sich das Ausflugsbudget schneller füllt. Ende Mai oder Anfang Juni steht dann stets das verlängerte Wochenende an. Der Vatertagsausflug ist in den vergangenen 50 Jahren nie ausgefallen, berichten die „Gut Schluck“-Männer stolz. In diesem Jahr soll es wie im Gründungsjahr nach Bernkastel-Kues gehen.

„Wir sind mittlerweile in einem Alter, in dem man sich die Sachen, die man letzte Woche erzählt hat, auch noch mal erzählen kann.“

Norbert Veltens mit einem selbstironischen Kommentar zum Alter der Stammtischmitglieder.

Den Stammtisch-Veteranen wird auch nach 50 Jahren nicht langweilig, obwohl es bei den wöchentlichen Treffen kein Programm gibt. Man habe eine Zeit lang versucht, Würfel- oder Kartenspiele einzuführen, doch das habe sich letztlich nicht durchgesetzt, berichtet Norbert Veltens. Somit blieb es beim Gründungsziel, zusammen Bier zu trinken und „doll Zeusch ze schwätzen“, wie er schmunzelnd ergänzt. Der Haussegen habe darunter nie gelitten, versichern die Männer. Ihre Frauen hätten schließlich schon beim Kennenlernen von dem Stammtisch gewusst.

Die Themen freilich haben sich im Laufe der Zeit etwas gewandelt. Im fortgeschrittenen Alter werde auch mal über die Gesundheit gesprochen, sagen die Männer. Oder es wird darüber debattiert, was in der Politik alles schiefläuft und was die „Gut Schluck“-Männer besser machen würden, wenn man sie ließe, ergänzen sie lachend. Auch der Dorftratsch kommt nicht zu kurz. „Wir sind mittlerweile in einem Alter, in dem man sich die Sachen, die man letzte Woche erzählt hat, auch noch mal erzählen kann“, sagt Veltens augenzwinkernd.

Jubiläum wird mit Frühschoppen gefeiert

Sein 50-jähriges Bestehen feiert der Stammtisch „Gut Schluck“ mit einem Frühschoppen in Untershausen. Am Sonntag, 8. Juni, ab 11 Uhr gibt es in der Gaststätte „Im Höfje“ auch musikalische Unterhaltung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.