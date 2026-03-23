Hachenburger unterliegt Pape Bei Hendrik Hering sitzt die Enttäuschung tief Markus Kratzer 23.03.2026, 12:00 Uhr

i Hendrik Hering macht aus seiner Enttäuschung, im Wahlkreis 5 das Direktmandat verfehlt zu haben, keinen Hehl. Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Sechsmal hat SPD-Urgestein Hendrik Hering das Direktmandat im Wahlkreis Bad Marienberg/Westerburg geholt. Beim siebten Anlauf ging es schief. Zwar schaffte er den Wiedereinzug in den Landtag, doch die Enttäuschung über sein Abschneiden sitzt tief.

Ein sichtlich geknickter Hendrik Hering stand unserer Zeitung noch am Wahlabend Rede und Antwort. „Es ist für die SPD ein enttäuschendes Wahlergebnis“, betonte der Landtagspräsident, der im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) kandidierte. Nachdem er seit 1996 sechsmal in Serie als strahlender Sieger das Direktmandat geholt hat, 2001 sogar mit einem Topergebnis von 49,9 Prozent der Erststimmen, muss er sich diesmal CDU-Herausforderer Janick ...







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