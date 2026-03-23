Sechsmal hat SPD-Urgestein Hendrik Hering das Direktmandat im Wahlkreis Bad Marienberg/Westerburg geholt. Beim siebten Anlauf ging es schief. Zwar schaffte er den Wiedereinzug in den Landtag, doch die Enttäuschung über sein Abschneiden sitzt tief.
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Ein sichtlich geknickter Hendrik Hering stand unserer Zeitung noch am Wahlabend Rede und Antwort. „Es ist für die SPD ein enttäuschendes Wahlergebnis“, betonte der Landtagspräsident, der im Wahlkreis 5 (Bad Marienberg/Westerburg) kandidierte. Nachdem er seit 1996 sechsmal in Serie als strahlender Sieger das Direktmandat geholt hat, 2001 sogar mit einem Topergebnis von 49,9 Prozent der Erststimmen, muss er sich diesmal CDU-Herausforderer Janick ...
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Ressort und Schlagwörter
Westerwälder ZeitungWK 5 – Bad Marienberg/Westerburg