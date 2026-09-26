Stromautobahn im Westerwald Bei Gackenbach entsteht neuer Mast für Ultranet-Trasse Thorsten Ferdinand 26.09.2026, 06:00 Uhr

i Auf dem Parkplatz des Wildparks bei Gackenbach entsteht derzeit ein neuer Strommast für die Ultranet-Trasse von Amprion. Uli Weidenfeller

Etwa 14 Kilometer der neuen Gleichstromtrasse Ultranet verlaufen durch den Westerwaldkreis. Die Erhöhung der bestehenden Maste bei Eitelborn ist bereits abgeschlossen und auch in Gackenbach schreiten die Arbeiten voran.

Die Arbeiten an der Ultranet-Gleichstromtrasse durch den Westerwald sind in der finalen Phase. Wie Sandra Müller, Projektsprecherin für Energiewendeprojekte bei der Amprion GmbH, berichtet, wurden im August vier Strommasten bei Eitelborn um durchschnittlich 7,5 Meter erhöht.







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