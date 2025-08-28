Im aktuellen Band des Jahrbuchs Nassauische Annalen wird über einen Münzschatz aus dem Mittelalter berichtet, der vor zwei Jahren bei Freilingen gefunden wurde. Zudem geht es um zahlreiche weitere Themen, von denen einige den Westerwald betreffen.

Auf die Spur eines noch recht aktuellen Münzfunds bei Freilingen hat sich Morten Bassier aus Duisburg im aktuellen Band – es ist der 136. – der Nassauischen Annalen begeben. In einem Wald nördlich von Freilingen waren Ende Mai 2023 ein mittelalterlicher Hortfund, bestehend aus 28 kompletten Silbermünzen und mehreren Fragmenten, gefunden worden. Wie Bassier schreibt, lässt sich bisher nicht aufklären, unter welchen Umständen die Münzen in die Erde gelangt sind.

Als erstes beschreibt er die historischen Ortschaften rund um die Münzfundstätte und die heutige Bundesstraße 8 als frühere Cölnische Hohe Heer- und Geleitstraße. Zudem stellt er dar, dass Münzfunde, über einen größeren Zeitraum betrachtet, in der Region keine Seltenheit sind. So wurden schon vor fast 200 Jahren 400 Denare bei Hergenroth gefunden oder 1877 bei Hillscheid ein Schatz mit 350 Münzen. Und nach 1970 sind 35 Goldgulden bei Rotenhain entdeckt worden.

i Ein weiterer Doppelschilling aus dem Freilingener Münzfund. Landesarchäologie Koblenz/M. Straubel

Anschließend erläutert der Autor sehr ausführlich die bei Freilingen gefundenen Münzen, bei denen es sich um sogenannte Turnosen oder Turnosgroschen, Sterlinge, Doppelschillinge , Schillinge, Prager Groschen und auch unbekannte Münzen handelt, also um einen sehr vielfältig zusammengesetzten Münzschatz. Der Prägezeitraum fällt ins ausgehende 13. und ins 14. Jahrhundert.

Mit dem zweiten, sehr ausführlichen Teil „Die barocken Lustgärten der Hadamarer Residenz (bis 1711/1743) und ihre Veränderung bis zum Verlust der Anlagen“ wird im vorliegenden Band der Beitrag von Hermann Josef Bausch (Herdecke) „Die Geschichte der Gartenanlagen des Schlosses der nassau-oranischen Grafen und Fürsten in Hadamar abgeschlossen. Zum Beitrag gehören auch viele Abbildungen und Pläne.

Thomas A. Bartolosch (Betzdorf) und Hans-Joachim Gleichmann (Claustahl-Zellerfeld) schreiben unter dem Zitat „Gewiß ist’s der Mühe werth“ über die Grafschaft Sayn-Altenkirchen in einer statistischen Darstellung des Jahres 1788 und eine zeitgenössische Kritik des Oberbergrats Ludwig Wilhelm Cramer aus dem Jahr 1805. Die katholischen Bruderschaften und Vereine im Bistum Limburg in nassauischer Zeit hat sich Josef Venino (Oberursel) vorgenommen.

i Mit diesem Flugzeug stürzte "Major" Karl Heymann am 5. Februar 1915 bei Lille ab. Privatarchiv Hennemann, Weilburg

Volker Schmidt (Gießen) berichtet unter dem Titel „Nymphen im wirbelnden Tanze“ zur Tanzkultur am Weilburger Gymnasium und schlägt sogar den Bogen zu den aktuellen Abibällen. In Weilburg bleibt auch der Westerwälder Heimatforscher Bernd Schrupp aus Vielbach, der das Engagement von „Major“ Karl Heymann für das Heimatmuseum Weilburg erforscht hat.

Wolfgang Hofmann aus Diez berichtet von der Bad Emser Familie Auguste und Julius Goebel (1863–1947) und Ulrich Offerhaus aus Koblenz von der Familie Rheinhold aus Lahnstein und dem „Erbe“ aus der ehemaligen Synagoge in Ehrenbreitstein. „Vom Nizza des Westerwaldes zur Perle des Rheingaus“ ist der Beitrag von Ulrich Schuppener (Roetgen) überschrieben, der sich um die Lebensstationen des Pfarrers und Künstlers Karl Weckerling dreht.

i Karl Heymann aus Weilburg als Jugendlicher. Privatarchiv Hennemann, Weilburg

Daniel Burger-Völlmecke blickt auf die Sammlung Nassauischer Altertümer (SNA) und insbesondere auf den Einfluss ihrer Akteure auf die Anfänge der Archäologie in Deutschland. Das Autorenteam Charleen Hack, Louisa Campbell, Ernst Pernicka und Ivan Stepanov schreibt zur Farbigkeit der Ingelheimer Grabfiguren. Daniel Burger-Völlmecke, Peter Haupt und Isabel Kappesser haben sich die römische Bildhauerkunst in der Region vorgenommen und insbesondere ebenfalls die Ingelheimer Grabfiguren aus der SNA.

Uwe Gast beleuchtet neue Glasfunde aus dem Kloster Eberbach im Rheingau in ihrem Kontext. Peter Haupt versucht die Datierung des ältesten Weinbaus im Rheingau und erläutert die Stallmistdüngung und die Ergebnisse einer landschafts-archäologischen Studie bei Schloss Johannisberg. Ebenfalls im Rheingau ist Hans-Hermann Reck wissenschaftlich unterwegs, indem er neue Erkenntnisse zur Bauabfolge an den Dachwerken von Schloss Vollrads abliefert.

i Karl Heymann als junger Offizier. Privatarchiv Hennemann, Weilburg

Konrad Schneider begibt sich mit „Frankfurt und das Zollvereinsgewicht“ auf den Weg zu einheitlichen Maßen, Gewichten und Münzen. Über Turmuhrenbauer, die Akademiker unter den Uhrmachern, schreibt Christel Lentz und begibt sich damit auf die Spuren eines neuen Handwerks in Idstein vor etwa 200 Jahren.

„Und dann kam Louis Buchelt“, heißt es bei Stephanie Zibell. Es geht bei ihr um (Wiesbaden-)Sonnenberg und seine Bürgermeister. Ebenfalls um eine Person dreht es sich bei Frank Günther: nämlich um den Kammersänger Martin Kremer, einen Tenor aus dem Rheingau, der von 1898 bis 1971 lebte.

„Eine Straße gehört niemals anders genannt, als mit der treffenden Bezeichnung.“

Anwohner der Bahnhofstraße in Wiesbaden anlässlich der geplanten Umbenennung 1931

„Eine Straße gehört niemals anders genannt, als mit der treffenden Bezeichnung“: Peter Quadflieg berichtet von den Diskursen um Wiesbadener Straßennamen im 20. und 21. Jahrhundert. Ebenfalls um die Problematik von Straßenumbenennungen geht es bei Meinrad von Engelberg, der sie am Beispiel des Wiesbadener „Unternehmensführers“ Alexander von Engelberg (1894-1960) beschreibt.

Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung

Der Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung mit Sitz in Wiesbaden gibt – in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Hauptstaatsarchiv und mit Unterstützung des Kulturamtes der Landeshauptstadt Wiesbaden – jährlich die Nassauischen Annalen heraus. Sie erscheinen seit 1827 und zählen zu den angesehensten landesgeschichtlichen Zeitschriften in Deutschland. Jeder Band enthält: wissenschaftliche Aufsätze zu landes- und ortsgeschichtlichen Themen, zur Wirtschafts-, Kultur- und Kunstgeschichte, zahlreiche Farb- und Schwarz-Weiß-Abbildungen, Hinweise auf neue Bücher zur deutschen, nassauischen und hessischen Geschichte sowie Berichte aus dem Hauptverein und den Zweigvereinen. Mitglieder erhalten die Nassauischen Annalen kostenlos. Im Buchhandel kostet der aktuelle, 585 Seiten umfassende Band 49 Euro.