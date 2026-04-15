In der Eisdiele de Luca in Westerburg hat der Kunde die Qual der Wahl. Im Sommer gibt es 40 Sorten, dabei werden auch ganz individuelle Kundenwünsche berücksichtigt, die nicht nur auf der idyllischen Terrasse einfach ein Genuss sind.

Noch ist das Wetter unbeständig und wechselhaft. Doch sobald die Sonne scheint, steigt die Lust auf ein leckeres Eis von der Eisdiele. In Westerburg versorgt Fadil Maloku seit 2008 die Kunden im Eiscafé De Luca mit dieser Köstlichkeit.

Das Eiscafé ist seit Anfang Februar geöffnet.