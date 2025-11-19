Versammlung in Mündersbach Bei EWM soll erstmals ein Betriebsrat gewählt werden 19.11.2025, 17:30 Uhr

i Die Beschäftigten von EWM könnten schon im Januar zur Wahl eines Betriebsrats aufgerufen werden. Markus Kratzer

Premiere in Mündersbach: Im Januar könnte es bei EWM erstmals zu einer Betriebsratswahl kommen. Die ersten Weichen dafür sind gestellt. Was sagt die Gewerkschaft dazu, was die Unternehmensführung? Wir haben nachgefragt.

Die IG Metall Koblenz will die Beschäftigten von EWM in Mündersbach bei der Gründung eines Betriebsrats unterstützen. Das ist eine der Kernbotschaften einer Pressemitteilung der Gewerkschaft. Demnach hat die Belegschaft „m it überwältigender Zustimmung“ einen Wahlvorstand für die erste Betriebsratswahl in der Unternehmensgeschichte gewählt.







