Zusammenschluss bereits 2015 Bei der Sparkasse sind die Westerwälder fusionserprobt 20.11.2025, 16:00 Uhr

i Das "Beweisfoto": Im November 2014 besiegeln Achim Schwickert, Landrat des Westerwaldkreises (sitzend links), und Michael Lieber, damaliger Landrat des Kreises Altenkirchen, mit ihren Unterschriften die Fusion der beiden Kreissparkassen Westerwald und Altenkirchen zur Sparkasse Westerwald-Sieg. Röder-Moldenhauer

Entsteht im Westerwald die bilanzstärkste Sparkasse in Rheinland-Pfalz? Derzeit wird eine Fusion der Sparkassen Westerwald-Sieg und Neuwied geprüft. Wir blicken zurück auf eine Verschmelzung im Jahr 2015.

Derzeit prüfen die Sparkassen Westerwald-Sieg und Neuwied einen möglichen Zusammenschluss. Eine Sparkasse für die drei Westerwälder Landkreise? Die Sondierungen laufen, bis ins zweite Quartal 2026 soll Klarheit herrschen. Eine Sparkassenfusion im Westerwald hat es schon einmal gegeben.







