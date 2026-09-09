Positives aus der Wirtschaft Bei der Firma AMI in Luckenbach geht’s doch weiter Nadja Hoffmann-Heidrich 09.09.2026, 20:00 Uhr

i Gute Nachrichten aus Luckenbach: Die AMI Intralogistik GmbH hat weitestgehend den Geschäftsbetrieb der AMI Förder- und Lagertechnik GmbH übernommen, die zum 1. Juni insolvenzbedingt geschlossen werden musste. Nadja Hoffmann-Heidrich

Nach der Ernüchterung im Frühjahr keimt nun rund um Luckenbach neue Hoffnung: Die ersten Mitarbeiter der insolventen AMI Förder- und Lagertechnik GmbH haben nach der Schließung des Unternehmens ihre Tätigkeit wieder aufgenommen.

Gute Nachrichten aus der heimischen Wirtschaft: Bei der Firma AMI in Luckenbach geht es nach der insolvenzbedingten Schließung zum 1. Juni nun seit einigen Tagen wieder weiter. Auf der Internetseite heißt es jetzt: „Der Geschäftsbetrieb der bisherigen AMI Förder- und Lagertechnik GmbH wurde zum 17.







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