Positives aus der Wirtschaft
Bei der Firma AMI in Luckenbach geht’s doch weiter
Gute Nachrichten aus Luckenbach: Die AMI Intralogistik GmbH hat weitestgehend den Geschäftsbetrieb der AMI Förder- und Lagertech
Gute Nachrichten aus Luckenbach: Die AMI Intralogistik GmbH hat weitestgehend den Geschäftsbetrieb der AMI Förder- und Lagertechnik GmbH übernommen, die zum 1. Juni insolvenzbedingt geschlossen werden musste.
Nadja Hoffmann-Heidrich

Nach der Ernüchterung im Frühjahr keimt nun rund um Luckenbach neue Hoffnung: Die ersten Mitarbeiter der insolventen AMI Förder- und Lagertechnik GmbH haben nach der Schließung des Unternehmens ihre Tätigkeit wieder aufgenommen.

Lesezeit 1 Minute
Gute Nachrichten aus der heimischen Wirtschaft: Bei der Firma AMI in Luckenbach geht es nach der insolvenzbedingten Schließung zum 1. Juni nun seit einigen Tagen wieder weiter. Auf der Internetseite heißt es jetzt: „Der Geschäftsbetrieb der bisherigen AMI Förder- und Lagertechnik GmbH wurde zum 17.
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