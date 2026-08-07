Sicheren Schulweg gefordert Behörden reagieren auf Zebrastreifen-Wunsch in Deesen Camilla Härtewig 07.08.2026, 15:00 Uhr

i Die zweifache Mutter Alisa Günther hat eine Online-Petition gestartet, die bereits 917 Personen unterschrieben haben. Sie fordert einen Zebrastreifen für Deesen, damit Kinder – aber auch ältere, mobilitätseingeschränkte Bewohner – die viel befahrene L304 sicher überqueren können. Camilla Härtewig

Seit Jahren kämpft Alisa Günther für einen Zebrastreifen an der L304 in Deesen. Nach ihrer öffentlichen Kritik nehmen nun der Landesbetrieb Mobilität und Bürgermeister Michael Merz Stellung – und bewerten ihre Zuständigkeiten unterschiedlich.

Nach der öffentlichen Kritik der Deesener Mutter Alisa Günther an den aus ihrer Sicht ausbleibenden Fortschritten bei der Einrichtung eines Fußgängerüberwegs an der L304 haben nun der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Michael Merz, ihre Sicht der Dinge dargelegt.







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