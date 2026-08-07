Seit Jahren kämpft Alisa Günther für einen Zebrastreifen an der L304 in Deesen. Nach ihrer öffentlichen Kritik nehmen nun der Landesbetrieb Mobilität und Bürgermeister Michael Merz Stellung – und bewerten ihre Zuständigkeiten unterschiedlich.
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Nach der öffentlichen Kritik der Deesener Mutter Alisa Günther an den aus ihrer Sicht ausbleibenden Fortschritten bei der Einrichtung eines Fußgängerüberwegs an der L304 haben nun der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz und der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Michael Merz, ihre Sicht der Dinge dargelegt.