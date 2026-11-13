Ortstermin an L304 Behörden entscheiden: Kein Zebrastreifen für Deesen Camilla Härtewig 13.11.2026, 08:00 Uhr

i Der per Petition von Alisa und Falko Günther geforderte Zebrastreifen über die L304 kommt nicht. Diese Entscheidung wurde jetzt bei einem Ortstermin in Deesen verkündet. Mit dabei waren Vertreter der Ortsgemeinde, der Verbandsgemeinde, des Westerwaldkreises, der Straßenmeisterei und des LBM. Camilla Härtewig

In Deesen wird es keinen Zebrastreifen über die L304 geben. Die Behörden sehen die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt. Alisa und Falko Günther wollen ihren Kampf aber weiter fortsetzen.

Rückschlag für Alisa und Falko Günther: Das Elternpaar macht sich seit Langem für einen Zebrastreifen in Deesen stark. Um diese Forderung zu unterstreichen, hatten sie eine Petition gestartet, die mehr als 1000 Bürger unterstützen. Doch nun ist klar: Ein Fußgängerüberweg über die L304 kommt nicht.







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