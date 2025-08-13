Mit dem Entschlammen des derzeit trockenen Wiesensees sollen die Weichen für die Zukunft des Gewässers gestellt werden. Das zumindest hofft der Westerburger Verbandsgemeinderat. Nun überrascht die Obere Wasserbehörde mit einer anderen Einschätzung.

Seit zweieinhalb Jahren liegt der Wiesensee trocken. Das Wiederanstauen des Gewässers verzögert sich unter anderem, weil die Verbandsgemeinde Westerburg beschlossen hat, den See zunächst trocken zu entschlammen. So soll die künftige Wasserqualität des Stausees verbessert werden. Nun überrascht die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD) mit einer abweichenden Einschätzung: Sie hält die Maßnahme für fragwürdig und macht damit die VG Westerburg für die Verzögerung des Verfahrens verantwortlich.

Zur Erinnerung: Das Wasser des Stausees im oberen Westerwald wurde auf Anweisung der SGD Nord Anfang 2023 abgelassen, weil die Stauklappe defekt war. Zudem stellte sich heraus, dass auch der „Mönch” und die Hochwasserentlastungsanlage erneuert werden müssen. Da die Verbandsgemeinde Westerburg inzwischen beschlossen hat, den Wiesensee zu entschlammen, bevor er wieder angestaut wird, wird frühestens Ende 2026 wieder Wasser im See sein.

i Unbekannte haben das Wort "See" auf einem Straßenschild gestrichen. Röder-Moldenhauer

Die lange Verfahrensdauer war der Todesstoß für das Café Seewies von Markus Mühlenhaupt: Nach der Entscheidung der VG sah der Betreiber keine Perspektive mehr für seinen Betrieb und schloss diesen Anfang August. Zuvor hatte sich der Gastronom allerdings an die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz gewandt, um zu erfragen, warum das Verfahren so lange dauert und ob es beschleunigt werden könne.

Während die SGD bei allen sicherheitsrelevanten Sanierungsmaßnahmen keinen Spielraum für eine Beschleunigung sieht, kam die Stellungnahme der Oberen Wasserbehörde zu der geplanten Entschlammung überraschend. Die SGD hat demnach Zweifel, ob durch das Ausbaggern und Umschichten des Schlamms tatsächlich eine bessere Wasserqualität erreicht werden kann. Sie befürchtet, dass diese Maßnahme den Phosphorgehalt im Wasser nur kurzfristig senkt und das Algenproblem schon bald zurückkehren wird.

„Eine Wiederinbetriebnahme ist leider erst möglich, wenn alle sicherheitsrelevanten Mängel behoben sind.“

Die SGD Nord in einem Schreiben zum Wiesensee

Wasserwirtschaftlich sei das Ausbaggern ohnehin nicht erforderlich, so die SGD weiter. Der Wiesensee erfülle die Funktion eines Hochwasserrückhaltebeckens und dabei störe der Schlamm im Gewässer nicht. Die touristische Nutzung ist aus Sicht der Landesbehörde nur ein Nebeneffekt. Letztlich liege die Entscheidung, ob man trotz dieser Bedenken an der Entschlammung festhalte, bei der Verbandsgemeinde. Die Verzögerung des Wiederanstauens habe insofern aber auch die VG zu verantworten, meint die SGD.

Die Probleme mit Schlamm und Algen im Wiesensee bestehen bereits seit vielen Jahren. Die VG Westerburg führt die Misere unter anderem auf die geringe Tiefe des Gewässers zurück. Die Verwaltung erklärt, dass aber auch die schlechte Wasserqualität der Zuläufe zu dem hohen Phosphorgehalt beitrage – und es sei nicht erkennbar, dass die Obere Wasserbehörde Maßnahmen ergreift, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Das geplante Entschlammen sei freilich nur „ein Schritt auf einem langen Weg zur Konsolidierung der Wasserökologie“, so die VG in einer Antwort an Mühlenhaupt.

i Seit 2023 kann auf dem Wiesensee kein Boot mehr fahren. Thorsten Ferdinand

Es ist nicht der einzige Punkt, in dem sich die beiden Behörden widersprechen. Auch zum Stand des Verfahrens machen SGD und VG teilweise widersprüchliche Angaben, wie Mühlenhaupt berichtet. So habe ihm Bürgermeister Markus Hof in einem Gespräch versichert, dass es keine offenen Anträge und keine laufenden Genehmigungsverfahren mehr gebe. Die SGD schreibt hingegen, dass noch nicht alle erforderlichen Gutachten und Anträge aus Westerburg vorlägen.

Nicht zuletzt weist die Landesbehörde darauf hin, dass sich die Sanierungsbedürftigkeit des „Mönchs“ schon 2014 angedeutet habe. Die VG habe die Genehmigungsplanung für das Bauwerk aber erst im Jahr 2022 vorgelegt. Nachweise zur Standsicherheit des Damms lägen bis heute nicht vor, obwohl die SGD schon 2020 darauf hingewiesen habe, dass diese erforderlich sind. Die Verantwortung hierfür trage ebenfalls die Verbandsgemeinde als Betreiberin des Rückhaltebeckens, so die Obere Wasserbehörde.