Tonnenschweres Provisorium Behelfsbrücke über A48 bei Höhr-Grenzhausen in Arbeit Thorsten Ferdinand 03.12.2025, 18:00 Uhr

i An der A48 entsteht derzeit das Fundament für die Behelfsbrücke, über die ab Februar der Verkehr auf der L307 geführt werden soll. Thorsten Ferdinand

Eine provisorische Brücke, über die ab Februar täglich rund 6000 Fahrzeuge rollen werden, entsteht derzeit bei Höhr-Grenzhausen. Die Behelfsbrücke über die A48 soll im Jahr 2026 den Verkehrsfluss aufrechterhalten, bis die neue Brücke fertig ist.

An der A48-Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen wird derzeit die L307- Behelfsbrücke montiert, über die voraussichtlich ab Februar der Verkehr zwischen der Autobahn und der Kannenbäckerstadt fließen wird. Es handelt sich um eines der eindrucksvollsten Straßenbauprojekte im nördlichen Rheinland-Pfalz, was schon die Zahlen zeigen.







Artikel teilen

Artikel teilen