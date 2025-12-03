Behelfsbrücke über A48 bei Höhr-Grenzhausen in Arbeit

Eine provisorische Brücke, über die ab Februar täglich rund 6000 Fahrzeuge rollen werden, entsteht derzeit bei Höhr-Grenzhausen. Die Behelfsbrücke über die A48 soll im Jahr 2026 den Verkehrsfluss aufrechterhalten, bis die neue Brücke fertig ist.
An der A48-Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen wird derzeit die L307- Behelfsbrücke montiert, über die voraussichtlich ab Februar der Verkehr zwischen der Autobahn und der Kannenbäckerstadt fließen wird. Es handelt sich um eines der eindrucksvollsten Straßenbauprojekte im nördlichen Rheinland-Pfalz, was schon die Zahlen zeigen.