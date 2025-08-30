Der Einsatz der Mons-Tabor-Mitglieder half, schwierige Zeiten zu überstehen. Doch die demografische Uhr tickt für den Westerwälder Kleinkunstverein, der der Region in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Veranstaltungen schenkte.

Die Kleinkunstbühne weist auf eine zweifach drohende Kulturkrise hin: eine finanzielle und konzeptionelle. „Hierdurch ist das mühsam aufgebaute kulturelle Angebot und damit auch die relativ gute wirtschaftliche Entwicklung der Region gefährdet“, so die Einschätzung von Uli Schmidt in einem Statement im Sommer 2011 in unserer Zeitung. Eine nur auf den Massengeschmack zielende Konzeptionslosigkeit der Kulturpolitik führe zu einer Beliebigkeit des heimischen Kulturbetriebes, befürchtet der ehrenamtliche Kulturschaffende.

Kunst und Kultur leben auch im Westerwald überwiegend vom Ehrenamt. Ohne dieses würde es Musik- und Gesangvereine, Theaterensembles und Vereine wie die Kleinkunstbühne Mons Tabor nicht geben. Letztere ist seit nunmehr fast 25 Jahren eine der wenigen freien Initiativen im gesamten Westerwald, die rein ehrenamtlich Kulturveranstaltungen auf hohem Niveau organisiert. Dies soll nach dem Willen der Bühnenmacher auch so bleiben. Aber auch für den regen Verein mit Sitz in Montabaur wird es nicht einfacher, weitere kulturbegeisterte Leute zu finden, die mit einem Teil ihrer Freizeit das Kulturangebot in der Region mitgestalten wollen. Die sind aber dringend notwendig, wenn es mit der Kleinkunstbühne weitergehen soll. Andernfalls droht mittelfristig das „Aus“. Dies würde auch das Ende von bekannten Projekten wie der derzeit laufenden und weit über den Westerwald hinaus bekannten Weltmusikreihe „Musik in alten Dorfkirchen“, dem Kleinkunstfestival „Folk & Fools“ oder der „Westerwälder Kabarettnacht“ bedeuten.

i Wie hier 2007 beim Gastspiel von Urs Karpatz aus Rumänien in Selters, wollten oft mehr Leute in die Kirchen als Plätze zur Verfügung standen Kleinkunstbühne Mons Tabor

Damit trägt die Kleinkunstbühne seit vielen Jahren dazu bei, dass das Westerwälder Kulturangebot für die heimische Wirtschaft ein vorzeigbarer „weicher Standortfaktor“ bleibt. „Ideen haben wir genug, Sponsoren werden sich bestimmt auch noch einige finden, mit deren Hilfe wir auch unsere mobile Ton- und Lichtanlage weiter verbessern können“, ist sich der Vorsitzende Uli Schmidt sicher. Der Kulturverein sei jedoch dringend auf weitere Menschen angewiesen, die das anspruchsvolle Programm jährlich mit umsetzen wollen. Das ohne Bezahlung und oft sogar mangelnder Anerkennung durch die politisch Verantwortlichen.

Gebraucht werden Leute mit technischem, künstlerischem oder organisatorischem Geschick – oder solche, die diese Fähigkeiten noch entwickeln wollen. Der Lohn besteht für die Aktiven allein darin, der Region tolle und dank Ehrenamt kostengünstige Veranstaltungen „schenken“ zu können. Und natürlich in der Zusammenarbeit mit anderen kulturinteressierten Gleichgesinnten. Diese Bedenken wurden vor 14 Jahren geäußert.

Demografische Uhr tickt immer lauter

Der Beharrlichkeit der Mitglieder der Kleinkunstbühne ist es zu verdanken, dass es die Kleinkunstbühne Mons Tabor auch in 2025 noch gibt. Ein Ende ist allerdings abzusehen, denn die Besucher sind 30 Jahre älter geworden und die Menschen, die die Kleinkunstbühne ausmachen, auch.