Das Frauenzentrum in Westerburg ist nun Besitzer eines Hauses in der Jahnstraße. Baugerüste stehen bereits für die umfangreichen Bauarbeiten. Der Umzug aus der Neustraße ist für 2026 geplant.

„Wir haben das Haus in der Jahnstraße 22 erworben, die Gerüste stehen, die Umbauarbeiten haben begonnen“, sagt Katrin Weiland strahlend. Die Geschäftsführerin des Vereins „Frauen gegen Gewalt“ hat mit ihrem Team lange auf diesen Moment hingefiebert. Nun, nachdem beim Notar der Kaufvertrag zwischen der Verbandsgemeinde Westerburg und dem Frauenzentrum unter Dach und Fach ist, können die Umzugspläne endlich in die Realität umgesetzt werden.

Bereits vor rund fünf Jahren gab es erste Überlegungen, das bisherige Domizil in der Neustraße 43 aufzugeben, weil es nicht behindertengerecht und für die Beratungsarbeit sowie die weiteren Angebote des Beginenhofes zu klein geworden ist. „Der Beratungsbedarf ist massiv gestiegen“, berichtet Weiland. Wie sie ausführt, haben nach Corona die Fälle im Bereich der häuslichen Gewalt deutlich zugenommen. „Wir denken, dass uns auch mehr Fälle jetzt bekannt werden durch die gute Kooperation mit der Polizei im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes“, meint sie. Auch die Zahlen im Bereich der sexualisierten Gewalt würden stetig steigen, und in den vergangenen zwei bis drei Jahren haben auch Fälle im Bereich der digitalen Gewalt stark zugenommen. Diese reicht von Beleidigungen über das Teilen von kompromittierenden Fotos bis hin zu Stalking oder „Überwachung“ von Frauen. „In der Hoffnung darauf, dass im Rahmen des Gewalthilfegesetzes weitere finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, würden wir daher das Personal auch gerne aufstocken. Die räumlichen Voraussetzungen in der Jahnstraße geben das her“, fügt die Geschäftsführerin hinzu.

i An den Fassaden stehen bereits Gerüste. Sobald wie möglich soll das Dach entfernt und das Gebäude aufgestockt werden. Röder-Moldenhauer

Zunächst einmal wird das Gebäude in der Jahnstraße entkernt, wo es nötig ist. Sobald es möglich ist, soll auch das Dach entfernt werden, um aufstocken zu können. Heißt, auf das jetzige Gebäude wird ein weiteres Vollgeschoss kommen, allerdings nur über Zweidrittel der Länge, der Rest wird zur Dachterrasse. Die Arbeiten werden so geplant, dass davon die Westerburger Kirmes nicht beeinflusst wird, betont Weiland.

Noch in diesem Jahr soll zudem der Rohbau für den Aufzug im Gebäude vorbereitet werden. Mit den Umbauarbeiten wird auch eine umfassende energetische Sanierung verbunden. So sollen mithilfe von Fördergeldern alle Fenster ausgetauscht und die Fassade gedämmt werden. Mit diesen Arbeiten, so der Plan, soll ebenfalls in diesem Jahr begonnen beziehungsweise diese vorbereitet werden.

i Die Entkernungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Röder-Moldenhauer

2026 folgt dann der Innenausbau. Geplant ist, dass im Sommer das Gebäude bezugsfähig ist. Die Gesamtkosten für den Umbau und die Sanierung liegen bei 3,3 Millionen Euro (inklusive Nebenkosten wie Vermessungs- oder Notarkosten). Für den Ankauf des Hauses (400.000 Euro) wurde mit der VG vereinbart, dass „kein Geld fließt“, sondern die VG-Werke weiter im Kellergeschoss fast 30 Jahre mietfrei untergebracht sein werden.

Die Finanzierung ist dank eines namhaften Zuschusses im siebenstelligen Bereich durch die Else-Schütz-Stiftung gesichert. „Ohne die Stiftung könnten wir das nicht“, ist Weiland über die großzügige Hilfe dankbar. Außerdem gibt es zwei Zuschüsse über je 300.000 Euro von der Aktion Mensch, der Verein wird einen Kredit aufnehmen (circa 400.000 Euro), für die energetische Sanierung fließen Fördermittel (160.000 Euro) – und zudem soll das jetzige Domizil in der Neustraße veräußert werden, wenn der Umzug erfolgt ist.

i Das Frauenzentrum Beginenhof platzt aus allen Nähten. Bislang ist es in der Neustraße 43 untergebracht, wo die Fachberatungsstelle eine umfangreiche Beratungs-, Unterstützungs- und Präventionsarbeit leistet. Röder-Moldenhauer

„Wir werden unserem kleinen Garten hier nachtrauern“, gibt Weiland offen zu. Dieser Wermutstropfen schmälert aber nicht die Vorfreude auf die neuen Räumlichkeiten: „Wir erhoffen uns durch den Umzug in das neue Gebäude auch eine größere Wahrnehmung unseres Arbeitsgebietes in der Öffentlichkeit“, betont sie.

Wenn der Beginenhof in der Jahnstraße angesiedelt ist, werde damit auch den Anforderungen nach dem Gewalthilfegesetz entsprochen, das im Februar verabschiedet wurde und beispielsweise eine Barrierefreiheit im Beratungsangebot vorsieht. Mehr Platz wird es dort zudem für das „Lila Lädchen“ geben. Der Secondhandladen soll mit dem bewährten Konzept fortgeführt werden.