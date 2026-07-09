Meinung Befragung löst Kopfschütteln aus Nadja Hoffmann-Heidrich 09.07.2026, 10:00 Uhr

i Nadja Hoffmann-Heidrich Jens Weber. MRV

Bewohner einer Senioreneinrichtung im oberen Westerwald sind vom Statistischen Landesamt aufgefordert worden, sich – möglichst online – an der Mikrozensus-Befragung zu beteiligen. Daran gibt es Kritik von Angehörigen und der Einrichtungsleitung.

Hochbetagte, teils gebrechliche Menschen in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen sollen über einen bestimmten Zeitraum, möglichst online, bis zu viermal umfangreiche Fragebögen ausfüllen und darin beispielsweise Auskunft darüber geben, wo ihre Eltern geboren wurden, ob sich ihre berufliche Situation kürzlich verändert hat oder ob der/die 90-Jährige in jüngster Zeit ein Praktikum aufgenommen hat.







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