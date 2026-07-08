Mikrozensus bei Senioren Befragung im Betreuten Wohnen verärgert Angehörige Nadja Hoffmann-Heidrich 08.07.2026, 16:00 Uhr

i Wie ist es um die finanzielle Lage von Senioren bestellt? Darum geht es unter anderem bei der Mikrozensus-Befragung des Statistischen Landesamtes, für die auch hochbetagte Personen im Betreuten Wohnen verpflichtet wurden. Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance/dpa

Sie können sich nicht mehr allein versorgen, ihr Arbeitsleben liegt Jahrzehnte hinter ihnen. Dennoch sollen hochbetagte Menschen in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen im Westerwald Fragen zu ihrer beruflichen Entwicklung beantworten.

Von einem „unmöglichen Vorfall“ spricht ein Mann aus dem oberen Westerwald, dessen 85-jährige Mutter im Betreuten Wohnen lebt und kürzlich Post vom Statistischen Landesamt zur Mikrozensus-Befragung erhalten hat. Es sei eine Belästigung hochbetagter Menschen, diese zur Teilnahme an dieser Befragung aufzufordern, so der verärgerte Sohn, der im Bericht lieber anonym bleiben möchte.







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