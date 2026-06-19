Mehr Halte nur auf Wunsch Bedarfshalte auf der RB 90 im Westerwald erweitert Hans-Peter Günther 19.06.2026, 09:00 Uhr

i Auf der Strecke von Limburg nach Altenkirchen halten die Züge der HLB an verschiedenen Stationen seit dem 14. Juni nur noch bei Bedarf. Auch die gut genutzte Station in Dornburg-Frickhofen (3100 Einwohner) wurde zum Bedarfshalt. Hans-Peter Günther

Auf der RB 90 werden fünf weitere Stationen zu Bedarfshalten – Züge halten künftig nur auf Knopfdruck oder wenn Reisende sich deutlich am Bahnsteig zeigen. Ob das den Fahrplan wirklich beschleunigt, bleibt offen.

Auf der Oberwesterwaldbahn wurden zum „kleinen Fahrplanwechsel“ am vergangenen Sonntag weitere fünf Stationen der Linie RB 90 in Bedarfshalte umgewandelt. Für Fahrgäste bedeutet das: In den Zügen muss rechtzeitig die Haltewunschtaste gedrückt werden. Ohne das Betätigen der eher unauffällig im Fahrzeug und neben den Türen angebrachten Tasten hält der Zug an diesen Stationen nicht.







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