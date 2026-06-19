Auf der RB 90 werden fünf weitere Stationen zu Bedarfshalten – Züge halten künftig nur auf Knopfdruck oder wenn Reisende sich deutlich am Bahnsteig zeigen. Ob das den Fahrplan wirklich beschleunigt, bleibt offen.
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Auf der Oberwesterwaldbahn wurden zum „kleinen Fahrplanwechsel“ am vergangenen Sonntag weitere fünf Stationen der Linie RB 90 in Bedarfshalte umgewandelt. Für Fahrgäste bedeutet das: In den Zügen muss rechtzeitig die Haltewunschtaste gedrückt werden. Ohne das Betätigen der eher unauffällig im Fahrzeug und neben den Türen angebrachten Tasten hält der Zug an diesen Stationen nicht.