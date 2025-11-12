Kehrtwende im VG-Rat Becken im Freibad Unnau bekommt doch keine Abdeckung 12.11.2025, 19:00 Uhr

i Braucht das große Becken im Freibad Unnau (hier ein Archivfoto) nach seiner Generalsanierung noch eine Abdeckung zur Energieeinsparung? Um diese und andere Fragen aus diesem Kontext ging es kürzlich im Verbandsgemeinderat Bad Marienberg. Röder-Moldenhauer

Ein vor Jahren gefasster Beschluss des Verbandsgemeinderates Bad Marienberg zur Anschaffung einer Abdeckung für das Freibad Unnau war jetzt erneut Thema in dem Gremium. Warum wurde diese investive Maßnahme bis jetzt nicht umgesetzt?

Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen war in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Bad Marienberg mit einem Antrag für einen Aufhebungsbeschluss erfolgreich. Konkret ging es dabei um eine frühere Entscheidung zur Anschaffung einer Freibadabdeckung im Freibad Unnau.







