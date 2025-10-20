Stadtrat Ransbach-Baumbach Bebauungsplan wird für Schütz Energy Systems geändert 20.10.2025, 12:00 Uhr

i Schütz Energy Systems will den Standort in Ransbach-Baumbach dauerhaft erhalten und durch größere Investitionen nachhaltig stärken. Als wichtige Voraussetzung dafür sieht die Firma ausreichend großes Potenzial an nutzbaren Bauflächen für zukunftige Erweiterungen an. Aus diesem Grund hat der Stadtrat nun den Bebauungsplan geändert. Camilla Härtewig

Große Pläne in Ransbach-Baumbach: Schütz Energy Systems will perspektivisch im Industriegebiet „Vordere Struth“ erweitern – doch was genau geplant ist, bleibt geheim. Der Stadtrat hat der Bebauungsplanänderung zugestimmt.

Schütz Energy Systems stellt seit mehr als 60 Jahren Produkte für die Gebäude- und Haustechnik her. Um eine gleichbleibende Qualität garantieren zu können, werden wesentliche Komponenten durch Schütz in Ransbach-Baumbach selbst hergestellt. Das Unternehmen will den Standort im Industriegebiet „Vordere Struth“ dauerhaft erhalten und durch größere Investitionen nachhaltig stärken.







