Große Pläne in Ransbach-Baumbach: Schütz Energy Systems will perspektivisch im Industriegebiet „Vordere Struth“ erweitern – doch was genau geplant ist, bleibt geheim. Der Stadtrat hat der Bebauungsplanänderung zugestimmt.
Schütz Energy Systems stellt seit mehr als 60 Jahren Produkte für die Gebäude- und Haustechnik her. Um eine gleichbleibende Qualität garantieren zu können, werden wesentliche Komponenten durch Schütz in Ransbach-Baumbach selbst hergestellt. Das Unternehmen will den Standort im Industriegebiet „Vordere Struth“ dauerhaft erhalten und durch größere Investitionen nachhaltig stärken.