Ungeschützte Wasserleitung Baustopp in Stahlhofen: Bei Frost drohen Schäden 28.09.2025, 12:00 Uhr

i Die Baustelle am Dorfgemeinschaftshaus in Stahlhofen ruht seit dem Frühsommer. Thorsten Ferdinand

Eigentlich sollte der Abriss der alten Gaststätte in Stahlhofen längst abgeschlossen sein, doch statische Probleme mit der Giebelwand des angrenzenden Lindensaals führten zu einem Baustopp. Bei einem frühen Wintereinbruch drohen weitere Probleme.

Im Juni wurde der Abriss der alten Dorfgaststätte in Stahlhofen gestoppt, weil es statische Probleme mit der Giebelwand des angrenzenden Lindensaals gibt. Eigentlich sollte der erste Bauabschnitt zur Umgestaltung und Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses vor dem Winter abgeschlossen sein, doch damit ist inzwischen nicht mehr zu rechnen.







