Baumpflanzaktion in Staudt soll Friedenszeichen setzen

Ein neuer Baum in Staudt als Zeichen für Frieden, Zusammenhalt und Umweltschutz: Das die Gemeinschaft funktioniert, bewies die jüngste Baumpflanzaktion der Ahmadiyya-Gemeinde. Bürgermeister Sven Normann und Bürger waren ebenfalls dabei.
Lesezeit 3 Minuten
Wenn Menschen zusammenkommen, um etwas zu pflanzen, wächst mehr als nur ein Baum. In Staudt haben Mitglieder der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde und Bürgermeister Sven Normann mit Teilen der Ortsgemeinde zusammengefunden, um einen Baum zu Pflanzen – als Zeichen für Frieden, Zusammenhalt und Umweltschutz.