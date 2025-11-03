Ahmadiyya-Gemeinde lud ein
Baumpflanzaktion in Staudt soll Friedenszeichen setzen
Der Städter Tahir Mahmood übergibt Bürgermeister Sven Normann ein Schild als Erinnerung.
Lena Bongard

Ein neuer Baum in Staudt als Zeichen für Frieden, Zusammenhalt und Umweltschutz: Das die Gemeinschaft funktioniert, bewies die jüngste Baumpflanzaktion der Ahmadiyya-Gemeinde. Bürgermeister Sven Normann und Bürger waren ebenfalls dabei.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn Menschen zusammenkommen, um etwas zu pflanzen, wächst mehr als nur ein Baum. In Staudt haben Mitglieder der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde und Bürgermeister Sven Normann mit Teilen der Ortsgemeinde zusammengefunden, um einen Baum zu Pflanzen – als Zeichen für Frieden, Zusammenhalt und Umweltschutz.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungZeitgeschichte

Top-News aus der Region