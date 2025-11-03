Ahmadiyya-Gemeinde lud ein Baumpflanzaktion in Staudt soll Friedenszeichen setzen Lena Bongard 03.11.2025, 15:00 Uhr

i Der Städter Tahir Mahmood übergibt Bürgermeister Sven Normann ein Schild als Erinnerung. Lena Bongard

Ein neuer Baum in Staudt als Zeichen für Frieden, Zusammenhalt und Umweltschutz: Das die Gemeinschaft funktioniert, bewies die jüngste Baumpflanzaktion der Ahmadiyya-Gemeinde. Bürgermeister Sven Normann und Bürger waren ebenfalls dabei.

Wenn Menschen zusammenkommen, um etwas zu pflanzen, wächst mehr als nur ein Baum. In Staudt haben Mitglieder der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde und Bürgermeister Sven Normann mit Teilen der Ortsgemeinde zusammengefunden, um einen Baum zu Pflanzen – als Zeichen für Frieden, Zusammenhalt und Umweltschutz.







Artikel teilen

Artikel teilen