Auch wenn die Menschen rund um den ICE-Bahnhof in Montabaur oder entlang der A3 das wohl anders wahrnehmen: Die Baulandpreise im Westerwaldkreis liegen unter dem Niveau von ganz Rheinland-Pfalz.

Gute Nachricht für junge Familien und Bauwillige, die von schier unerschwinglichen Immobilienpreisen abgeschreckt werden: Der Westerwaldkreis ist statistisch gesehen kein Luxusareal – obwohl die gute Verkehrsanbindung rund um die Kreisstadt Montabaur – ICE-Bahnhof und Autobahn 3 – spürbar ihren Preis haben. Laut aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes kostet der Quadratmeter baureifes Land im Kreis im Schnitt 105,27 Euro – und damit deutlich weniger als der rheinland-pfälzische Mittelwert von 175 Euro.

Auch ein Vergleich mit den Nachbarkreisen bestätigt diese Aussage. Zwar muss man für Bauland im Kreis Altenkirchen mit 56,70 Euro pro Quadratmeter deutlich weniger tief in die Tasche greifen. Doch sowohl im Kreis Neuwied (133,22 Euro) im Rhein-Lahn-Kreis (135,65 Euro) und auch im Kreis Mayen-Koblenz (185,93 Euro) ist der Grundstückskauf teurer.

Große Preisunterschiede zwischen Stadt und Land

Doch blicken wir auf das gesamte Bundesland: 2310 Verkäufe von baureifem Land mit einem Gesamtverkaufswert von 298 Millionen Euro zählte die Landesbehörde im abgelaufenen Jahr in Rheinland-Pfalz. Die gehandelte Fläche betrug in diesem Zeitraum rund 1,7 Millionen Quadratmeter, heißt es aus Bad Ems. Im Durchschnitt belief sich der Preis für baureifes Land je Quadratmeter in Rheinland-Pfalz damit auf besagte 175 Euro. Die Zahl der Verkäufe von baureifem Land verringerte sich im Vergleich zum Jahr 2023 um 2,4 Prozent und die veräußerte Fläche um 0,8 Prozent. Die Kaufsumme erhöhte sich dagegen um 4,2 Prozent, sodass daraus ein Anstieg des Kaufwertes je Quadratmeter um 5,1 Prozent resultierte. 2023 hatte der durchschnittliche Quadratmeterpreis noch 166 Euro betragen.

Große Preisunterschiede machen die Statistiker zwischen Stadt und Land aus. Unter den zwölf kreisfreien Städten war baureifes Land in der Stadt Mainz mit durchschnittlich 2504 Euro pro Quadratmeter am teuersten. Mit deutlichem Abstand dahinter landet Koblenz auf dem zweiten Platz. In der Rhein-Mosel-Stadt mussten Bauwillige im Schnitt 522,91 Euro pro Quadratmeter hinblättern. Für die kreisfreie Stadt Pirmasens wurden am anderen Ende der Skala die niedrigsten durchschnittlichen Kaufwerte ermittelt (145 Euro pro Quadratmeter). Im Vergleich der 24 Landkreise lag der höchste Preis für baureifes Land im Rhein-Pfalz-Kreis (541,34 Euro pro Quadratmeter). Am günstigsten konnte baureifes Land 2024 im Landkreis Vulkaneifel mit 53,91 Euro pro Quadratmeter erworben werden.

Am unteren Ende der Preisskala

Der Westerwaldkreis bewegt sich mit dem Quadratmeterpreis von 105,27 Euro auf Platz 16 der 24 Landkreise – und damit im unteren Mittelfeld der Preisskala. Der Kreis Mayen-Koblenz rangiert hier auf Platz 9, der Westerwaldkreis rangiert auf Platz 16, der Rhein-Lahn-Kreis auf Platz 12, einen Rang vor dem Kreis Neuwied, und der Kreis Altenkirchen auf Platz 21. Preiswerter als im AK-Land ist Bauland lediglich in den Kreisen Kusel und Birkenfeld – neben dem „Schlusslicht“ Vulkaneifel.

Neben baureifem Land wurde im vergangenen Jahr auch in geringerem Umfang Rohbauland (231 Verträge) und wirtschaftlich genutztes Bauland (19 Verträge) veräußert. Rohbauland sind Flächen, die offiziell im Bebauungsplan einer Gemeinde zur baulichen Nutzung vorgesehen sind, die aber noch nicht direkt bebaut werden können, weil etwa die Erschließung noch nicht erfolgt ist. Laut Statistischem Landesamt lagen die Kaufwerte für beide Grundstücksarten mit rund 27 beziehungsweise rund 105 Euro je Quadratmeter deutlich unter den Kaufwerten für baureifes Land. Sonstiges Bauland wurde demnach für durchschnittlich rund 73 Euro je Quadratmeter verkauft (511 Abschlüsse). Hierzu gehören alle Grundstücksarten, die nicht zu baureifem Land, Rohbauland und wirtschaftlich genutztem Bauland zählen – etwa Freiflächen, die keine Bebauung vorsehen, sondern zum Beispiel für Spielplätze freigehalten werden.

Wo kommen die Daten her?

Die Ergebnisse, die das Statistische Landesamt jetzt vorgelegt hat, stammen aus der Statistik der Kaufwerte für Bauland. Sie umfasst sämtliche von den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte gemeldeten Kauffälle unbebauter Grundstücke mit einer Größe von 100 Quadratmetern und mehr, soweit sie in den Baugebieten der rheinland-pfälzischen Gemeinden liegen und somit Baulandeigenschaft besitzen. Die Statistiker räumen ein, dass die ausgewiesenen Durchschnittswerte für den zeitlichen Vergleich nur bedingt verwendbar sind, da sich das verkaufte Bauland in jedem Berichtsjahr aus andersgearteten Einzelfällen zusammensetzt. kra