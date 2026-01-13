Vor der Hygge kommt die Arbeit: Der Bauhof der Stadt Hachenburg sorgt derzeit dafür, dass von Donnerstag an skandinavische Gemütlichkeit auf dem Alten Markt genossen werden kann – inklusive Eisstockbahn.
Auf dem Alten Markt in Hachenburg laufen die Vorbereitung für die Winter-Hygge auf Hochtouren. Von Donnerstag, 15. Januar, bis Samstag, 7. Februar, verwandelt sich die gute Stube der Löwenstadt in einen kleinen, gemütlichen Winterwald. Zuvor haben die Mitarbeiter des Bauhofs jedoch noch einiges zu tun.