Gemütlichkeit in Hachenburg Bauhof bereitet Alten Markt für Winter-Hygge vor Nadja Hoffmann-Heidrich 13.01.2026, 14:00 Uhr

i Für die Eisstockbahn haben die Mitarbeiter des Hachenburger Bauhofs auf dem Alten Markt ein Plateau errichtet. Von Donnerstag an kann auf der Bahn gespielt werden. Röder-Moldenhauer

Vor der Hygge kommt die Arbeit: Der Bauhof der Stadt Hachenburg sorgt derzeit dafür, dass von Donnerstag an skandinavische Gemütlichkeit auf dem Alten Markt genossen werden kann – inklusive Eisstockbahn.

Auf dem Alten Markt in Hachenburg laufen die Vorbereitung für die Winter-Hygge auf Hochtouren. Von Donnerstag, 15. Januar, bis Samstag, 7. Februar, verwandelt sich die gute Stube der Löwenstadt in einen kleinen, gemütlichen Winterwald. Zuvor haben die Mitarbeiter des Bauhofs jedoch noch einiges zu tun.







