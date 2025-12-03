Baugrube klafft an einstiger Westerburger Hauptschule 

Das Klimabündnis Bauen des Landes Rheinland-Pfalz fördert Neubauprojekt mit 200.000 Euro. Holzbauweise, recyclingfähige Baustoffe, Blockheizkraftwerk und Dachbegrünung sorgen für Klimaschutz. Die Baugrube ist vorbereitet, der Spezialtiefbau beginnt.

Für den Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule von Westerburg sind wichtige Schritte erfolgt.

Auf dem Gelände in der

Breslauer Straße errichtet die Verbandsgemeinde (VG) Westerburg mit dem Westerwaldkreis einen

modernen Gebäudekomplex, der eine Dreifach-Sporthalle, ein Lehrschwimmbecken,

eine Zentralmensa und eine Bibliothek vereint.