Papierberge ade Baugenehmigung im Westerwaldkreis nur noch online Katrin Maue-Klaeser 27.05.2026, 18:00 Uhr

i Der Westerwaldkreis stellt die Bauverwaltung auf digital um: Bauanträge können von Juni an nur noch elektronisch eingereicht werden. Markus Müller

Tschüss, Aktenordner: Bauherren und Planer sollen durch die Digitalisierung schneller und besser über den Stand des Genehmigungsverfahrens informiert sein. Bauanträge werden vom 1. Juni an im Westerwaldkreis nur noch online entgegengenommen.

Es stand ganz oben auf der Liste der Mitteilungen von Gabi Wieland an den Kreisausschuss: Ab Juni werden Baugenehmigungsverfahren im Westerwaldkreis vollständig digital abgewickelt – vom Antrag über die Kommunikation bis hin zum Bescheid. Sogar Akteneinsicht können Bauherren und Architekten vom 1.







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