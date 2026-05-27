Papierberge ade
Baugenehmigung im Westerwaldkreis nur noch online
Der Westerwaldkreis stellt die Bauverwaltung auf digital um: Bauanträge können von Juni an nur noch elektronisch eingereicht wer
Der Westerwaldkreis stellt die Bauverwaltung auf digital um: Bauanträge können von Juni an nur noch elektronisch eingereicht werden.
Markus Müller

Tschüss, Aktenordner: Bauherren und Planer sollen durch die Digitalisierung schneller und besser über den Stand des Genehmigungsverfahrens informiert sein. Bauanträge werden vom 1. Juni an im Westerwaldkreis nur noch online entgegengenommen.

Lesezeit 2 Minuten
Es stand ganz oben auf der Liste der Mitteilungen von Gabi Wieland an den Kreisausschuss: Ab Juni werden Baugenehmigungsverfahren im Westerwaldkreis vollständig digital abgewickelt – vom Antrag über die Kommunikation bis hin zum Bescheid. Sogar Akteneinsicht können Bauherren und Architekten vom 1.

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