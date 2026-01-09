Bauernhaus und Scheune werden Mehrgenerationenprojekt

Neues Leben will die Ortsgemeinde Zehnhausen bei Wallmerod einem alten Gebäude samt Scheune einhauchen: Dort sollen künftig mehrere Generationen miteinander leben. Die Pläne dafür sind bereits weit gediehen, Ende 2027 soll alles fertig sein.
Mithilfe von Fördermitteln will die Ortsgemeinde Zehnhausen bei Wallmerod ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt verwirklichen. Geplant ist, ein altes Gebäude inmitten des Ortes samt Scheune umzubauen und so Platz für acht, teils barrierefreie Wohneinheiten sowie für Gemeinschaftsräume zu schaffen.