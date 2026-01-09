Soziales in Zehnhausen b. W. Bauernhaus und Scheune werden Mehrgenerationenprojekt Angela Baumeier 09.01.2026, 17:00 Uhr

i Die Ortsgemeinde Zehnhausen bei Wallmerod plant in der Hauptstraße ein Mehrgenerationenhaus. Andreas Zeis

Neues Leben will die Ortsgemeinde Zehnhausen bei Wallmerod einem alten Gebäude samt Scheune einhauchen: Dort sollen künftig mehrere Generationen miteinander leben. Die Pläne dafür sind bereits weit gediehen, Ende 2027 soll alles fertig sein.

Mithilfe von Fördermitteln will die Ortsgemeinde Zehnhausen bei Wallmerod ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt verwirklichen. Geplant ist, ein altes Gebäude inmitten des Ortes samt Scheune umzubauen und so Platz für acht, teils barrierefreie Wohneinheiten sowie für Gemeinschaftsräume zu schaffen.







Artikel teilen

Artikel teilen