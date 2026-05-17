Vollsperrung der L300 Bauarbeiten zwischen Meudt und Herschbach/Oww. beginnen Angela Baumeier 17.05.2026, 15:00 Uhr

i Die Bauarbeiten zwischen Meudt und Herschbach/Oww. beginnen am Montag, 18. Mai. Für die Sanierung des Abschnitts der L300 ist eine Vollsperrung nötig. Röder-Moldenhauer

Die viel befahrene Landesstraße wird saniert, die Verkehrsteilnehmer müssen eine Umleitung nutzen. Wie geht der Landesbetrieb Mobilität die Sanierung an? Wir haben nachgefragt.

Jetzt geht es der schlechtesten Straße in der Verbandsgemeinde Wallmerod – der Landesstraße zwischen Herschbach/Oww. und Meudt – „an den Kragen“. „Die L300 wird ab Frühjahr 2026 als gemeinsame Maßnahme des Landesbetriebs Mobilität Diez (LBM), der Verbandsgemeindewerke und der Ortsgemeinde Herschbach ausgebaut“, hatte Bürgermeister Klaus Lütkefedder bereits bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates informiert.







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