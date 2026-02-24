Abschluss nun am Donnerstag?
Bauarbeiten an A3 bei Montabaur noch einmal verlängert
Die Bauarbeiten an der A 3 bei Montabaur verzögern sich. Die Schäden sind größer als gedacht (Symbolbild).
Jan Woitas. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Eigentlich sollte die Instandsetzung der A3 bei Montabaur am Dienstagmorgen abgeschlossen sein. Nun teilt die Autobahn GmbH mit, dass sich die Fertigstellung noch einmal verzögert.

Lesezeit 1 Minute
Der Abschluss der Bauarbeiten an der A3 bei Montabaur hat sich erneut verzögert. Wie die Autobahn GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung mitteilt, wird nun erst am Donnerstagmorgen, 26. Februar, mit der Fertigstellung gerechnet. Aus Sicherheitsgründen wird der Verkehr zudem nur noch einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

