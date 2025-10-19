Mehrbedarf in Montabaur Bau einer neuen Sporthalle im Schulzentrum wird geprüft 19.10.2025, 19:00 Uhr

i Ein Straßenschild im Schulzentrum zeigt den Weg zu den beiden großen Sporthallen des Westerwaldkreises. Thorsten Ferdinand

Die Hallenkapazitäten für den Schulsport im Montabaurer Schulzentrum reichen nicht mehr aus. Die Schüler müssen deshalb teilweise für den Sport mit einem Bus in umliegende Orte gefahren werden. Die Schulträger wollen dieses Problem nun angehen.

Während der Bau der neuen Anne-Frank-Schule in Montabaur noch läuft, wird bereits das nächste Großprojekt im Schulzentrum vorbereitet. Der Westerwaldkreis, die Verbandsgemeinde (VG) Montabaur und das Land Rheinland-Pfalz benötigen mehr Platz für den Schulsport und prüfen deshalb den Bau einer neuen Dreifachsporthalle.







