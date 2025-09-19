Symbolischer Spatenstich Bau des neuen Rewe-Markts in Herschbach hat begonnen 19.09.2025, 16:00 Uhr

i Die Bauarbeiten in Herschbach haben bereits begonnen. Nun trafen sich die Projektbetetiligten zu einem Empfang auf der Baustelle. Thorsten Ferdinand

In Herschbach bewegt sich etwas: Auf einem Grundstück am westlichen Ortsrand haben die Bauarbeiten für einen neuen Rewe-Supermarkt begonnen. Wenn die Witterung mitspielt, müssen die Kunden nicht allzu lange auf die Eröffnung warten.

In Herschbach/Uww. haben die Bauarbeiten für einen neuen Rewe-Supermarkt begonnen. Dies wurde nun mit einem symbolischen Spatenstich gefeiert. Auf dem 1,1 Hektar großen Grundstück am westlichen Ortsrand entsteht in den kommenden Monaten ein Lebensmittelvollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von 1600 Quadratmetern.







Artikel teilen

Artikel teilen