Sondervermögen macht’s möglich
Bau des neuen Feuerwehrhauses in der Augst rückt näher
Wehrführer Jörg Albrecht (Mitte) und seine Stellvertreter Venessa Knopp und Marcus Schneider vor dem Feuerwehrhaus in Eitelborn:
Wehrführer Jörg Albrecht (Mitte) und seine Stellvertreter Venessa Knopp und Marcus Schneider vor dem Feuerwehrhaus in Eitelborn: Das Gebäude ist erkennbar in die Jahre gekommen.
Thorsten Ferdinand

Die Verbandsgemeinde Montabaur will ihren Anteil am Sondervermögen des Bundes in die Feuerwehren investieren. Zu den größten Projekten zählt neben einem geplanten Neubau in Montabaur ein neues Feuerwehrgerätehaus in der Augst.

Lesezeit 3 Minuten
Vor zwei Jahren fusionierten die Feuerwehren aus Neuhäusel und Eitelborn zur Stützpunktfeuerwehr Augst. Nun erwarten die mehr als 60 aktiven Kameradinnen und Kameraden mit Spannung den Bau ihres gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses. Die Verbandsgemeinde Montabaur will finanzielle Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes nutzen, um das Projekt zeitnah umzusetzen.
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