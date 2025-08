Große Musik kennt kein schlechtes Wetter. Das zeigte sich, als beim Treffpunkt Alter Markt die Pink-Floyd-Tribute-Band Battersea Power Station loslegte. Denn trotz strömenden Regens war der Platz bis auf den letzten Schirm gefüllt. „Die Fans trotzten dem Wetter, tanzten, sangen mit und feierten eine außergewöhnlich dichte und kraftvolle Hommage an Pink Floyd“, freuen sich die Veranstalter. Die Band habe mit musikalischer Präzision und Gefühl beeindruckt, jeder Song klang wie das Original, nur näher.

Weiter geht die Musikreihe am Donnerstag, 14. August, mit melancholischen Folksongs im Pop-Gewand. Jules Atlas brauche nicht mehr als seine Stimme und eine Gitarre, um mit seinen berührenden Songs das Publikum zu begeistern, kündigt die Hachenburger Kulturzeit an. Mit Folk-typischem Gitarrenspiel, eingängigen Melodien und erzählerischen Texten lasse er einen Funken Gaslight-Café-Nostalgie aufkommen. Mit „Postcards From Sophia“ veröffentlichte Jules Atlas sein Debütalbum. In seinen Balladen und mitreißenden Uptempo-Songs wird er mit seiner Band in Hachenburg ein vielschichtiges Bild davon zeichnen, wie es sich anfühlt, mit Mitte-Zwanzig auf der Suche nach Verbundenheit und Sinn zu sein. Mal glücklich, mal sehnsüchtig, mal planlos. Das Konzert beginnt um 19.15 Uhr, der Eintritt ist frei.