Bismarckstraße Bad Marienberg Basaltpark ist ein Ausflugsziel voller Geschichte(n) Nadja Hoffmann-Heidrich 27.10.2026, 09:00 Uhr

i Originalgetreue Requisiten aus der Zeit des aktiven Basaltabbaus in Bad Marienberg sind heute noch im Basaltpark, einem renaturierten und touristisch erschlossenen Steinbruch, sowie im angrenzenden Museum zu entdecken. Röder-Moldenhauer

Die Bismarckstraße in Bad Marienberg ist nicht nur die Haupteinkaufsmeile der Stadt, sondern hier ist auch ein außergewöhnliches Ausflugsziel zu finden, das tiefe Einblicke in die Erde und in die Geschichte der Region erlaubt: der Basaltpark.

Werner Schuster erinnert sich noch gut an seine Kindheit rund um den Steinbruch im Bad Marienberger Stadtteil Zinhain. In seiner Jugend hat Schuster in dem Terrain an der Bismarckstraße, in dem Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Basaltabbau begonnen worden war, häufig mit seinen Freunden Verstecken gespielt.







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