Antrag auf Verbotsbefreiung Basalt AG unternimmt neuen Vorstoß für Abbau am Nauberg Nadja Hoffmann-Heidrich 12.08.2026, 15:00 Uhr

i Nachdem jetzt bekannt wurde, dass die Basalt AG einen neuerlichen Anlauf genommen hat, um am Nauberg doch noch Basalt abbauen zu können, rief die Naturschutzinitiative (NI) kurzfristig zu einer ersten Protestaktion auf. Harry Neumann/Naturschutzinitiative

Trotz einer eindeutigen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes vom Dezember 2025 hat die Basalt AG jetzt einen neuen Versuch gestartet, im Naturschutzgebiet Nauberg doch noch Basalt abbauen zu können. Naturschützer sind empört.

Nach einem mehr als 20-jährigen Kampf sah es für die Bürgerinitiative (BI) „Erhaltet den Nauberg“ und ihre Unterstützer so aus, als könnten sie das Kapitel endgültig erfolgreich schließen, nachdem das hochwertige Waldstück im Mai 2024 als Naturschutzgebiet (NSG) ausgewiesen wurde.







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