Trotz einer eindeutigen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes vom Dezember 2025 hat die Basalt AG jetzt einen neuen Versuch gestartet, im Naturschutzgebiet Nauberg doch noch Basalt abbauen zu können. Naturschützer sind empört.
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Nach einem mehr als 20-jährigen Kampf sah es für die Bürgerinitiative (BI) „Erhaltet den Nauberg“ und ihre Unterstützer so aus, als könnten sie das Kapitel endgültig erfolgreich schließen, nachdem das hochwertige Waldstück im Mai 2024 als Naturschutzgebiet (NSG) ausgewiesen wurde.