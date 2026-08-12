Antrag auf Verbotsbefreiung
Basalt AG unternimmt neuen Vorstoß für Abbau am Nauberg
Nachdem jetzt bekannt wurde, dass die Basalt AG einen neuerlichen Anlauf genommen hat, um am Nauberg doch noch Basalt abbauen zu
Nachdem jetzt bekannt wurde, dass die Basalt AG einen neuerlichen Anlauf genommen hat, um am Nauberg doch noch Basalt abbauen zu können, rief die Naturschutzinitiative (NI) kurzfristig zu einer ersten Protestaktion auf.
Harry Neumann/Naturschutzinitiative

Trotz einer eindeutigen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes vom Dezember 2025 hat die Basalt AG jetzt einen neuen Versuch gestartet, im Naturschutzgebiet Nauberg doch noch Basalt abbauen zu können. Naturschützer sind empört.

Lesezeit 2 Minuten
Nach einem mehr als 20-jährigen Kampf sah es für die Bürgerinitiative (BI) „Erhaltet den Nauberg“ und ihre Unterstützer so aus, als könnten sie das Kapitel endgültig erfolgreich schließen, nachdem das hochwertige Waldstück im Mai 2024 als Naturschutzgebiet (NSG) ausgewiesen wurde.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungUmwelt
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren