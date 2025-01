Bauprojekt in Hachenburg Barrierefreies Wohnen zum kleinen Preis wird möglich 19.01.2025, 18:00 Uhr

i Vertreter der Gesellschaft und des Vereins für Behindertenarbeit (GFB und VFB), der Else-Schütz-Stiftung, der Stadt Hachenburg und der beteiligten Baufirmen vollzogen den symbolischen Spatenstich für die neue, inklusive Wohnanlage. Röder-Moldenhauer

Für Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung und geringem Einkommen, die in Hachenburg auf dem Wohnungsmarkt kaum eine Chance haben, soll in einem Jahr eine inklusive Anlage zur Verfügung stehen - gebaut von der Gesellschaft für Behindertenarbeit.

Rund ein Jahr ist es her, dass die gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit (GFB) zusammen mit ihrem Trägerverein in Hachenburg eine neue Wohnstätte für Menschen mit Beeinträchtigung in Betrieb nehmen konnte. Nur einen Steinwurf von dem Gebäude entfernt, auf der anderen Straßenseite, fand jetzt der symbolische Spatenstich für ein weiteres Vorhaben statt: Hier soll binnen eines Jahres eine Wohnanlage inklusive Servicewohnen entstehen, die ...

