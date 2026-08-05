Neubau ermöglicht allen Zugang
Barrierefreier Zugang in Kirche St. Peter in Ketten
Die Griffe der Türen des neuen Windfanges zeichnen die Form des Kreuzes nach. Ein planerisches Detail des Architekten Andreas Ma
Die Griffe der Türen des neuen Windfanges zeichnen die Form des Kreuzes nach. Ein planerisches Detail des Architekten Andreas Maria Schwickert.
Hans-Peter Metternich

Ein gläserner Vorbau macht die Kirche St. Peter in Ketten in Montabaur erstmals barrierefrei. Elektrische Türen und durchdachtes Design öffnen Zugänge für alle – und verbergen eine überraschende Entstehungsgeschichte.

Lesezeit 3 Minuten
Es hat zwar eine ganze Weile gedauert, bis der neue Windfang in der katholischen Kirche St. Peter in Ketten in Montabaur jetzt barrierefreie „Eingangsvoraussetzungen“ für das Gotteshaus schafft. Über die Gründe hat unsere Zeitung bereits berichtet. Am Kirmessonntag wurde dieser im Bistum Limburg einzigartige barrierefreie Eingang in ein Gotteshaus mit den Worten von Pastoralassistent Pascal Peil eingesegnet: „Allmächtiger, ewiger Gott, gib, dass ...
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