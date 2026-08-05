Ein gläserner Vorbau macht die Kirche St. Peter in Ketten in Montabaur erstmals barrierefrei. Elektrische Türen und durchdachtes Design öffnen Zugänge für alle – und verbergen eine überraschende Entstehungsgeschichte.
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Es hat zwar eine ganze Weile gedauert, bis der neue Windfang in der katholischen Kirche St. Peter in Ketten in Montabaur jetzt barrierefreie „Eingangsvoraussetzungen“ für das Gotteshaus schafft. Über die Gründe hat unsere Zeitung bereits berichtet. Am Kirmessonntag wurde dieser im Bistum Limburg einzigartige barrierefreie Eingang in ein Gotteshaus mit den Worten von Pastoralassistent Pascal Peil eingesegnet: „Allmächtiger, ewiger Gott, gib, dass ...