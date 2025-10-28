Oktoberfest in Montabaur Baroness und Ex-Prinz lassen sich Weißwurst schmecken 28.10.2025, 15:00 Uhr

i "Chefkoch" Patrick George, seines Zeichens auch Ex-Karnevalsprinz von Montabaur, und sein Team servierten zum Oktoberfest-Frühschoppen in Montabaur köstliche Weißwurst. Markus Müller

Nach zwei grandiosen Abendveranstaltungen gab es im Montabaurer Oktoberfestzelt am Sonntag ein kulinarisches wie musikalischen Schmankerl: einen Weißwurst-Frühschoppen mit einer sensationellen Brass-Band, einer Baroness und mindestens einem Ex-Prinz.

Ja, das hat man nicht alle Tage auf der Montabaurer Eichwiese: Es wurde zum zünftigen Weißwurst-Frühschoppen mit der österreichischen Brass-Sensation „Nord-Süd-Ost Böhmische”, Sieger des Grand-Prix der Blasmusik, geladen. Nach zwei grandiosen und ausverkauften Abendveranstaltungen war das mittlerweile schon legendäre Oktoberfestzelt nicht ganz so gut gefüllt, aber es herrschte auch vom Morgen bis in den frühen Nachmittag perfekte Feststimmung.







