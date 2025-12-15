Automatenfehler in Nistertal Banken: Nicht herausgegebene 800 Euro waren Einzelfall Markus Müller 15.12.2025, 16:00 Uhr

i Nicht nur bei der Sparkasse Westerwald-Sieg, sondern auch bei der Westerwaldbank und der Naspa kommen Ausgabefehler bei den Geldautomaten nur äußerst selten vor. Markus Kratzer

Der technische Fehler an einem Geldautomaten in Nistertal, bei dem 800 Euro abgebucht, aber nicht ausgespuckt worden waren, war ein Einzel-, wenn nicht sogar Ausnahmefall. Aber kommt so ein Fall bei den heimischen Kreditinstituten häufiger vor?

Der technische Fehler an einem Geldautomaten der Sparkasse Westerwald-Sieg, der vor wenigen Tagen bei einer Familie aus Bölsberg für Aufregung gesorgt hatte, war ein Einzel-, wenn nicht sogar Ausnahmefall. Es habe sich trotz Aufruf außer der betroffenen Familie sonst niemand gemeldet, der Probleme mit diesem Automaten hatte, teilte Peter Mohr als Sprecher der Sparkasse mit.







Artikel teilen

Artikel teilen