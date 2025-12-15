Banken: Nicht herausgegebene 800 Euro waren Einzelfall

Der technische Fehler an einem Geldautomaten in Nistertal, bei dem 800 Euro abgebucht, aber nicht ausgespuckt worden waren, war ein Einzel-, wenn nicht sogar Ausnahmefall. Aber kommt so ein Fall bei den heimischen Kreditinstituten häufiger vor?
Der technische Fehler an einem Geldautomaten der Sparkasse Westerwald-Sieg, der vor wenigen Tagen bei einer Familie aus Bölsberg für Aufregung gesorgt hatte, war ein Einzel-, wenn nicht sogar Ausnahmefall. Es habe sich trotz Aufruf außer der betroffenen Familie sonst niemand gemeldet, der Probleme mit diesem Automaten hatte, teilte Peter Mohr als Sprecher der Sparkasse mit.