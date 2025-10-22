Die Musiker der Band Scapegoat Ltd haben mehr als nur ihren Proberaum durch den Großbrand einer Lagerhalle in Waldbrunn-Hausen verloren. Frontsänger Michael Mache berichtet, was das für die Band bedeutet und wie es nun weitergeht.

Das Feuer in einer Lagerhalle in der Laurentiusstraße in Waldbrunn-Hausen ist mittlerweile gelöscht. Was bleibt ist ein Schaden in Millionenhöhe, ein verletzter Ersthelfer und die Ungewissheit über die Brandursache.

Die Halle wurde von mehreren Bands aus der Region als Probenraum genutzt.