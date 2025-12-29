Benefizkonzert in Elbingen Band hilft mit ihrer Musik kranken Kindern im Hospiz Mariam Nasiripour 29.12.2025, 09:00 Uhr

i Die Band "Time For Ronos" hat vor kurzem ihr zweites Benefizkonzert gegeben und 2500 Euro für das Kinderhospiz Westerwald sammeln können. Time For Ronos

Rund 110 Zuschauer fanden jetzt den Weg ins Bürgerhaus in Elbingen und genossen die gute Musik von „Time For Ronos“ und der Vorband DNVZ. Der Erlös von 2500 Euro kam einem guten Zweck zugute.

