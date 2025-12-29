Band hilft mit ihrer Musik kranken Kindern im Hospiz

Rund 110 Zuschauer fanden jetzt den Weg ins Bürgerhaus in Elbingen und genossen die gute Musik von „Time For Ronos“ und der Vorband DNVZ. Der Erlös von 2500 Euro kam einem guten Zweck zugute.
Lesezeit 1 Minute
2500 Euro für den Kinderhospiz Westerwald. Diese Spendensumme konnte die Band „Time For Ronos“ bei ihrem Benefizkonzert vor kurzem in Elbingen sammeln. Es war das zweite Benefizkonzert der Band. Rund 110 Zuschauer fanden den Weg ins Bürgerhaus in Elbingen und genossen die gute Musik von „Time For Ronos“ und der Vorband DNVZ.