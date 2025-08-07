Wäller Sommerfestival   
Band bringt Countryfeeling nach Bad Marienberg
Zu Gast in Bad Marienberg war die bekannte Band Stars 'n Bars. Im Rahmen des Sommerfestivals brachte sie auf den Markt Countryfeeling - und damit gute musikalische Unterhaltung und die Gelegenzeit zum Tanzen.
C_Roemo_Tim Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Die Veranstaltungsreihe geht am 19. August weiter. Dann werden The Peteles Beatles-Songs präsentieren. 

Zum Schauplatz eines besonderen musikalischen Abends ist im Rahmen des Sommerfestivals der Bad Marienberger Marktplatz geworden: Countryfeeling vermittelte die bekannte Band Stars ’n Bars und lud damit nicht nur Country-Fans zum Mitfeiern und Tanzen ein. Seit mehr als drei Jahrzehnten tourt die Band bereits durch Europa und präsentiert eine Hommage an die musikalischen Traditionen des amerikanischen Südens. Das Programm ist abwechslungsreich und kam bei den Zuhörern bestens an.

Das Sommerfestival, das von der Stadt und der Tourist-Information Bad Marienberg veranstaltet wird, geht am Dienstag, 19. August, mit der Beatles-Tribute-Band The Peteles weiter. Beginn des Open-Air-Konzerts ist um 19 Uhr. „Die vierköpfige Band bringt mit energiegeladenem Rock’n’Roll und zeitlosen Klassikern die Magie der Beatles auf die Bühne“, versprechen die Veranstalter. Mitsingen und Tanzen sind dabei wiederum ausdrücklich erwünscht. Der Eintritt ist frei.

Mit der Band Stars 'n Bars wurde das Bad Marienberger Sommerfestival fortgesetzt.
