Ende der Straßenbauarbeiten Bald wieder freie Fahrt auf L317 am Bahnhof Steinefrenz Angela Baumeier 01.07.2026, 11:30 Uhr

i Das Ende der Straßenbauarbeiten an der L317 Bahnhof Steinefrenz ist angekündigt, bald kann der Verkehr wieder fließen. André Sturm, LBM Diez

In das Gemeinschaftsprojekt, das im Sommer 2025 begonnen wurde, flossen rund 2,8 Millionen Euro. Der Landesbetrieb Mobilität Diez erläutert, was genau gemacht wurde – und warum die Arbeiten überhaupt nötig waren.

Das ist eine gute Nachricht vom Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM) für viele Verkehrsteilnehmer: Das Ende der Straßenbauarbeiten am Bahnhof Steinefrenz (L317) ist in Sicht. „Ab Mittwoch, 8. Juli, wird der Streckenabschnitt auf der Landstraße 317 in der Ortslage Bahnhof Steinefrenz wieder für den Verkehr freigegeben“, teilt die Behörde mit.







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