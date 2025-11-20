Mehr als nur neuer Anstrich Bald hat Bürgerhaus in Nentershausen trockene Füße Andreas Egenolf 20.11.2025, 12:00 Uhr

i Seit wenigen Wochen laufen die Arbeiten am Bürgerhaus in Nentershausen, das unter anderem eine neue Fassadenfarbe erhält. Andreas Egenolf

Die Fassadenarbeiten verschaffen der alten Sporthalle mehr als nur einen neuen Anstrich: Feuchteschäden am Sockel und abgeplatzter Putz werden saniert, um den Nentershausenern noch viele schöne Veranstaltungen in ihrem Bürgerhaus zu ermöglichen.

Das Bürgerhaus in Nentershausen ist mittlerweile seit über 100 Jahren die „gute Stube“ der Westerwaldgemeinde. Doch an der alten Turnhalle, wie das Gebäude auch genannt wird, nagt der Zahn der Zeit: Feuchteschäden im Sockelbereich und auch Abplatzungen am Putz haben die Ortsgemeinde nun zum Handeln gezwungen.







