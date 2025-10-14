Offene Gräben, langes Warten auf Anschlüsse oder ein illegaler Schuttberg wie in Wirges: Immer wieder macht der Glasfaserausbau auch im Westerwald negative Schlagzeilen. Doch es gibt auch positive Nachrichten, die zeigen, dass es vorangeht.
Die weißen Flecken, an denen die Menschen nicht an schnelles Breitband-Internet angeschlossen sind, sollen bald der Vergangenheit angehören. Damit dieses Vorhaben umgesetzt werden kann, hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung die notwendigen Aufträge vergeben.