Erneuerung erst 2027 möglich Bahnübergang Marzhausen sorgt weiterhin für Probleme Nadja Hoffmann-Heidrich 04.11.2026, 11:00 Uhr

i Technische Probleme am Bahnübergang Marzhausen sorgen seit geraumer Zeit für Behinderungen des Straßenverkehrs. Bei jedem querenden Zug sind die Schranken lange geschlossen, was zu Rückstaus auf der B414 und auf der K15 führt. Röder-Moldenhauer

Auf der Oberwesterwaldbahn im Allgemeinen und am Bahnübergang Marzhausen im Speziellen läuft es seit einiger Zeit nicht rund. Verkehrsteilnehmer müssen sich auch weiterhin in Geduld üben.

Technische Probleme am Bahnübergang (BÜ) Marzhausen, die voraussichtlich erst im nächsten Jahr behoben werden können, sorgen weiterhin für Verkehrsbehinderungen. Das hat Ismail Ertug, Konzernbevollmächtigter für die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland bei der Deutschen Bahn (DB), dem heimischen Bundestagsabgeordneten Harald Orthey auf Anfrage mitgeteilt.







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