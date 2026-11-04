Auf der Oberwesterwaldbahn im Allgemeinen und am Bahnübergang Marzhausen im Speziellen läuft es seit einiger Zeit nicht rund. Verkehrsteilnehmer müssen sich auch weiterhin in Geduld üben.
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Technische Probleme am Bahnübergang (BÜ) Marzhausen, die voraussichtlich erst im nächsten Jahr behoben werden können, sorgen weiterhin für Verkehrsbehinderungen. Das hat Ismail Ertug, Konzernbevollmächtigter für die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland bei der Deutschen Bahn (DB), dem heimischen Bundestagsabgeordneten Harald Orthey auf Anfrage mitgeteilt.